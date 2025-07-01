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01 липня 2025, 16:55

На Волині судили чоловіка, який організовував "подорожі" ухилянтам

01 липня 2025, 16:55
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На Волині судили чоловіка, який переправляв за кордон потенційних призовників. Виявилось, що він робив це, коли був на іспитовому терміні

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

На Волині судили 23-річного чоловіка за незаконне переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів. Його приговорили шести років та одного місяця позбавлення волі із конфіскацією майна.

За даними слідства, чоловік раніше був судимий за крадіжки. Коли він був на іспитовому терміні, він переправляв військовозобов'язаного через державний кордон України поза встановленими пунктами прикордонного пропуску до Білорусі. Правоохоронці затримали його "на гарячому".

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили канал незаконного переправлення громадян через державний кордон. 31-річний чоловік намагався незаконно переправити через українсько-румунський кордон військовозобов'язаного. За свої "послуги" він взяв у "клієнта" 6 тисяч доларів.

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