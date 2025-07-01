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01 июля 2025, 16:55

На Волыни судили мужчину, который организовывал "путешествия" уклонистам

01 июля 2025, 16:55
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На Волыни судили мужчину, который переправлял за границу потенциальных призывников. Оказалось, что он делал это, когда был на испытательном сроке

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

На Волыни судили 23-летнего мужчину за незаконную переправку лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам. Его приговорили к шести годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчина ранее был судим за кражи. Когда он был на испытательном сроке, он переправлял военнообязанного через государственную границу Украины вне установленных пунктов пограничного пропуска в Беларусь. Правоохранители задержали его "на горячем".

Напомним, ранее на Прикарпатье разоблачили канал незаконной переправки граждан через государственную границу 31-летний мужчина пытался незаконно переправить через украинско-румынскую границу военнообязанного за свои "услуги" 6 тысяч долларов.

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