08:30  30 червня
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
07:54  30 червня
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
06:35  30 червня
У Харкові під обстрілами народилося понад 50 дітей
UA | RU
UA | RU
30 червня 2025, 08:58

За 8 тисяч до кордону: на Житомирщині затримали киянина, який віз "ухилянтів"

30 червня 2025, 08:58
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину, який намагався переправити через кордон трьох осіб за 8000 гривень. Розпочато досудове розслідування

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 25 червня фігурант домовився про поїздку зі своїм 19-річним знайомим із Чернігівської області через соціальні мережі.

27 червня чоловіки, оминаючи стаціонарні блокпости, вирушили з Чернігівщини до державного кордону. За кермом перебував 21-річний водій на автомобілі Skoda. У Києві до них приєдналися ще двоє молодих чоловіків — 22-річні мешканці Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Ввечері того ж дня прикордонники зупинили автомобіль у Коростенському районі. Виявилось, що троє пасажирів мали намір незаконно перетнути кордон.

Водія затримано, йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 9 років ув'язнння з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Усіх трьох пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники Житомирська область мобілізація ухилянт ухилення від мобілізації перетин кордону
Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині
27 червня 2025, 15:04
49-річний львів’янин за 200 тис. грн організував фіктивний шлюб доньки, щоб допомогти "зятю" ухилитися від мобілізації
27 червня 2025, 15:02
На Закарпатті теща намагалася за 500 доларів підкупити прикордонників, щоб вивезти зятя
27 червня 2025, 14:37
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Чотирьох військовослужбовців з Київщини судитимуть за невиконання бойового наказу
30 червня 2025, 11:59
Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
30 червня 2025, 11:40
В ОП розповіли, як цивільних готуватимуть до національного спротиву
30 червня 2025, 11:35
За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та знешкодили майже 500 безпілотників
30 червня 2025, 11:22
Атака дронів на Кривий Ріг: троє поранених, один – у тяжкому стані
30 червня 2025, 11:08
Обстріли Харківщини: 2 загиблих і 8 поранених, серед них – дитина
30 червня 2025, 10:51
На Черкащині інспектор колонії намагався продати наркотики засудженим
30 червня 2025, 10:49
Віднесло у відкрите море: військові моряки врятували п'ятьох цивільних
30 червня 2025, 10:40
На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів
30 червня 2025, 10:30
На Тернопільщині примусово лікуватимуть жінку, яка вбила доньку та намагалася покінчити життя самогубством
30 червня 2025, 10:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »