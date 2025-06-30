За 8 тисяч до кордону: на Житомирщині затримали киянина, який віз "ухилянтів"

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Правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину, який намагався переправити через кордон трьох осіб за 8000 гривень. Розпочато досудове розслідування

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 25 червня фігурант домовився про поїздку зі своїм 19-річним знайомим із Чернігівської області через соціальні мережі.

27 червня чоловіки, оминаючи стаціонарні блокпости, вирушили з Чернігівщини до державного кордону. За кермом перебував 21-річний водій на автомобілі Skoda. У Києві до них приєдналися ще двоє молодих чоловіків — 22-річні мешканці Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Ввечері того ж дня прикордонники зупинили автомобіль у Коростенському районі. Виявилось, що троє пасажирів мали намір незаконно перетнути кордон.

Водія затримано, йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 9 років ув'язнння з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Усіх трьох пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності.