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30 червня 2025, 21:42

"Подорож" за 12 тисяч: на Закарпатті викрили чергового "бізнесмена на ухилянтах"

30 червня 2025, 21:42
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили чоловіка, який за 12 тисяч доларів намагався перевезти через кордон військовозобов'язаного. Для цього він розробив детальний план

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Організатором "схеми" виявився 47-річний житель Тернопільщини. Він шукав чоловіка та пропонував їм допомогти втекти за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 12 тисяч доларів.

Зловмисник зустрівся з черговим "клієнтом" в одному з міст Львівської області. Згодом він транспортував чоловіка до Закарпаття. У "послуги" також входило заселення до одного з готельних комплексів регіону. Уже в селі Солочин Мукачівського району, під час контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали фігуранта після того, як він отримав гроші.

Зараз організатора схеми вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці продовжують розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили організаторів схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. "Клієнтів" повинні були вивозити через Республіку Молдова, а вже далі до країн ЄС на автобусі.

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