На Прикарпатті затримали водія, який за 6000 доларів намагався переправити за кордон чоловіка призовного віку
На Прикарпатті припинено канал незаконного переправлення громадян через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На одному з контрольних постів у Верховинському районі Івано-Франківської області прикордонники затримали 31-річного чоловіка, який намагався незаконно переправити через українсько-румунський кордон громадянина України призовного віку.
За за незаконний "трансфер" до кордону зловмисник отримав 6000 доларів США. Гроші він заховав у повітряному фільтрі автомобіля.
"Жителю Івано-Франківської області, який організував незаконний канал переправлення, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Прикарпатті перекрили канал переправлення чоловіків за кордон.