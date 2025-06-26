На Прикарпатті затримали водія, який за 6000 доларів намагався переправити за кордон чоловіка призовного віку

фото: ДПСУ

На Прикарпатті припинено канал незаконного переправлення громадян через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На одному з контрольних постів у Верховинському районі Івано-Франківської області прикордонники затримали 31-річного чоловіка, який намагався незаконно переправити через українсько-румунський кордон громадянина України призовного віку.

За за незаконний "трансфер" до кордону зловмисник отримав 6000 доларів США. Гроші він заховав у повітряному фільтрі автомобіля.

"Жителю Івано-Франківської області, який організував незаконний канал переправлення, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті перекрили канал переправлення чоловіків за кордон.