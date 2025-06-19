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19 червня 2025, 23:45

Вбив ножем: затримали хлопця з Запоріжжя, який жорстоко розправився зі своєю дівчиною

19 червня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі сталась трагедія. Сварка закоханої пари закінчилась вбивством

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

16 червня правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя про те, що його племінник під час сварки ймовірно вдарив свою дівчину ножем. У квартирі поліцейські знайшли тіло 22-річної дівчини з множинними колото-різаними пораненнями.

З'ясувалось, що трагедія сталась 13 червня. Між парою стався конфлікт. Посеред сварки хлопець взяв ніж та вдарив дівчину понад 70 разів. Коли він усвідомив, що він зробив, то втік до Закарпатської області.

Правоохоронці затримали його на залізничному вокзалі міста Рахів та повернули до Запоріжжя. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловіка засудили за вбивство. Він застав свою дружину в спальні сусіда. Через ревнощі чоловік завдав "супернику" удари металевим прутом, через що той помер.

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