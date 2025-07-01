На Волыни мужа осудили за убийство жены: своей вины не признавал
На Волыни мужчина получил приговор за убийство жены. В ближайшие годы он проведет в тюрьме
Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.
На Волыни осудили 45-летнего мужчину за убийство жены. Он получил 10 лет лишения свободы.
По данным правоохранителей, вечером 12 сентября 2024 года мужчина дома во время конфликта несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю жену. От полученных травм она скончалась.
Мужчина не признал свою вину, однако все было доказано. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.
Напомним, ранее в Запорожье во время ссоры парень взял нож и ударил свою девушку более 70 раз. Когда он понял, что сделал, то попытался скрыться и отправился в другую область.
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