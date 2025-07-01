Иллюстративное фото

На Волыни мужчина получил приговор за убийство жены. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

На Волыни осудили 45-летнего мужчину за убийство жены. Он получил 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, вечером 12 сентября 2024 года мужчина дома во время конфликта несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю жену. От полученных травм она скончалась.

Мужчина не признал свою вину, однако все было доказано. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.

Напомним, ранее в Запорожье во время ссоры парень взял нож и ударил свою девушку более 70 раз. Когда он понял, что сделал, то попытался скрыться и отправился в другую область.