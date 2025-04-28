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28 квітня 2025, 15:50

На Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити безпілотником цигарки до Польщі

28 квітня 2025, 15:50
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фото: ДПСУ
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У ніч на 28 квітня неподалік українсько-польського кордону прикордонники затримали 29-річного жителя Волинської області. Чоловік мав намір за допомогою безпілотного літального апарата здійснити незаконне переміщення цигарок за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час затримання правопорушник спробував втекти, але був затриманий. На місцевості поблизу правоохоронці виявили безпілотник літакового типу, катапульту для його запуску та пакунок з тютюновими виробами. За допомогою такої конструкції волинянин планував переправити до Польщі 360 пачок цигарок без акцизних марок, які знаходилися в упакуванні.

"Тривають заходи зі встановлення кола осіб, можливо причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині чоловік дав прикордоннику 1500 доларів, щоб той випустив його за кордон.

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