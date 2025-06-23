На Волыни в грузовике пограничники обнаружили 50 блоков скрытых сигарет
Военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили очередную попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
В воскресенье, 22 июня в пункт пропуска "Ягодин" на выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль VOLVO, за рулем которого находился 54-летний житель Волынской области.
"50 блоков сигарет марки "Compliment" без акцизных марок были спрятаны под спальным местом водителя, под матрасом, в автомобильном холодильнике и в специальных нишах транспортного средства", - говорится в сообщении.
Напомним, на Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу.
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