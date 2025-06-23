На Волыни в грузовике пограничники обнаружили 50 блоков скрытых сигарет

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В воскресенье, 22 июня в пункт пропуска "Ягодин" на выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль VOLVO, за рулем которого находился 54-летний житель Волынской области.

"50 блоков сигарет марки "Compliment" без акцизных марок были спрятаны под спальным местом водителя, под матрасом, в автомобильном холодильнике и в специальных нишах транспортного средства", - говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу.