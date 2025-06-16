На Волині затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон
Правоохоронці затримала двох волинян, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Організатором схеми виявився 29-річний місцевий житель. Він разом із 35-річним спільником планували доправляти "клієнтів" за кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах області. До протиправної діяльності вони хотіли залучити прикордонника.
В момент переправлення однієї особи через кордон та передачі хабаря військовослужбовцю, зловмисників було затримано.
Під час затримання обидва фігуранти чинили активний опір правоохоронцям. Їм повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон.