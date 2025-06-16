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16 червня 2025, 12:39

На Волині затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон

16 червня 2025, 12:39
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фото: ДПСУ
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Правоохоронці затримала двох волинян, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився 29-річний місцевий житель. Він разом із 35-річним спільником планували доправляти "клієнтів" за кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах області. До протиправної діяльності вони хотіли залучити прикордонника.

В момент переправлення однієї особи через кордон та передачі хабаря військовослужбовцю, зловмисників було затримано.

Під час затримання обидва фігуранти чинили активний опір правоохоронцям. Їм повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон.

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