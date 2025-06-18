На Волыни правоохранители задержали злоумышленника, который за 14 000 долларов переправлял мужчин за границу
Правоохранители разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным следствия, 37-летний житель Львовщины наладил канал незаконной переправки лиц через государственную границу путем внесения "клиентов" в информационную систему "Путь". Это давало мужчинам основания для законного выезда за границу.
Стоимость "услуг" составляла 14 000 долларов США.
Злоумышленник был задержан во время получения денег.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде залога более 240 тысяч гривен.
Напомним, на днях в Волынской области пограничники задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу.