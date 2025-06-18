фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, 37-летний житель Львовщины наладил канал незаконной переправки лиц через государственную границу путем внесения "клиентов" в информационную систему "Путь". Это давало мужчинам основания для законного выезда за границу.

Стоимость "услуг" составляла 14 000 долларов США.

Злоумышленник был задержан во время получения денег.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде залога более 240 тысяч гривен.

Напомним, на днях в Волынской области пограничники задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу.