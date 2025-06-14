Українці все частіше виїжджають за кордон

фото: ДПСУ

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники фіксують суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема на Львівщині трафік зріс на 25%, а за прогнозами – може зрости до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

"Прикордонники вживають заходів задля пришвидшення процедур оформлення та контролю", - йдеться у повідомленні.

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".

Наразі у "Шегинях" понад 100 авто очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд.

У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли про те, що українці стали частіше виїжджати за кордон.