Українці все частіше виїжджають за кордон
З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники фіксують суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зокрема на Львівщині трафік зріс на 25%, а за прогнозами – може зрости до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.
"Прикордонники вживають заходів задля пришвидшення процедур оформлення та контролю", - йдеться у повідомленні.
Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".
Наразі у "Шегинях" понад 100 авто очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд.
У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів.
Раніше ми повідомляли про те, що українці стали частіше виїжджати за кордон.
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордонуВсі новини »
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