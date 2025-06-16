На Волыни задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу
Правоохранители задержали двух волынян, которые за денежное вознаграждение организовали незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатором схемы оказался 29-летний местный житель. Он вместе с 35-летним сообщником планировали доставлять "клиентов" за границу вне установленных пунктов пропуска в пределах области. К противоправной деятельности они желали привлечь пограничника.
В момент переправки одного человека через границу и передачи взятки военнослужащему, злоумышленники были задержаны.
Во время задержания оба фигуранта оказывали активное сопротивление правоохранителям. Им доложено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Напомним, на Волыни водителей автобусов разоблачили в незаконной переправке мужчин за границу.