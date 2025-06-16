На Волыни задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Правоохранители задержали двух волынян, которые за денежное вознаграждение организовали незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 29-летний местный житель. Он вместе с 35-летним сообщником планировали доставлять "клиентов" за границу вне установленных пунктов пропуска в пределах области. К противоправной деятельности они желали привлечь пограничника.

В момент переправки одного человека через границу и передачи взятки военнослужащему, злоумышленники были задержаны.

Во время задержания оба фигуранта оказывали активное сопротивление правоохранителям. Им доложено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, на Волыни водителей автобусов разоблачили в незаконной переправке мужчин за границу.