Українці стали частіше виїжджати за кордон

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Прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку на кордоні на 25%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону фіксують збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску на Львівщині.

За попередніми прогнозами, загальне збільшення мандрівників може сягнути до 40% у порівнянні зі звичайними показниками.

Найбільш завантажені напрямки:

"Краківець" та "Шегині" - наразі залишаються найбільш навантаженими, особливо в напрямку виїзду з України.

"Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів" - характеризуються середнім рівнем трафіку.

"Нижанковичі" та "Смільниця" - мають найнижче навантаження та рекомендовані для подорожніх, які бажають зекономити час у дорозі.

"Плануйте подорож заздалегідь, обирайте оптимальний пункт пропуску та час перетинання і нехай ваша поїздка буде легкою та приємною", - підсумували прикордонники.

Нагадаємо, іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі.