Українці стали частіше виїжджати за кордон
Прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку на кордоні на 25%
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону фіксують збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску на Львівщині.
За попередніми прогнозами, загальне збільшення мандрівників може сягнути до 40% у порівнянні зі звичайними показниками.
Найбільш завантажені напрямки:
- "Краківець" та "Шегині" - наразі залишаються найбільш навантаженими, особливо в напрямку виїзду з України.
- "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів" - характеризуються середнім рівнем трафіку.
- "Нижанковичі" та "Смільниця" - мають найнижче навантаження та рекомендовані для подорожніх, які бажають зекономити час у дорозі.
"Плануйте подорож заздалегідь, обирайте оптимальний пункт пропуску та час перетинання і нехай ваша поїздка буде легкою та приємною", - підсумували прикордонники.
Нагадаємо, іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі.
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