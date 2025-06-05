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05 червня 2025, 11:51

15 000 доларів за поїздку в ЄС: на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон

05 червня 2025, 11:51
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фото: ДПСУ
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У Волинській області правоохоронці ліквідували ще один канал переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Правоохоронці встановили, що 44-річний лучанин пропонував "клієнтам" незаконно переправити їх до країн ЄС через пункти пропуску, шляхом приховуванням в транспортних засобах. До протиправної діяльності волинянин залучив водіїв рейсових автобусів міжнародного сполучення.

Коштувала така "подорож" 15 000 доларів США.

Зловмисника затримали після отримання частини грошей.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині викрили двох чоловіків, які за 5000 доларів організували схему незаконного перетину кордону.

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