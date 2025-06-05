На Буковині медики за 6500 євро продавали фіктивні довідки для ухилення від мобілізації

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У Чернівецькій області правоохоронці викрили групу медичних працівників, які продавали фіктивні медичні висновки для чоловіків мобілізаційного віку

Про це у Фейсбуці повідомляє управління СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Організаторка схеми підшуковувала чоловіків, які задля уникнення мобілізації планували виїхати за кордон, не маючи на те законних підстав.

Далі вона пропонувала "клієнтам" організувати пакет документів із висновком про наявність "невиліковної хвороби" в близьких родичів та необхідності постійного догляду за ними. Вартість "послуг" становила 6500 євро.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до злочинної схеми осіб.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6000 євро.