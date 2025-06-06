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Житомирські правоохоронці викрили афериста, який організував call-центру на окупованій території. Його "підлеглі" виманювали в людей дані їхніх банківських рахунків

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Житомирські правоохоронці викрили організатора call-центру, розташованого на окупованій території Донеччини. Аферист ошукав громадян на 4,5 мільйона гривень. 46-річний "експосадовець" так званої "ДНР" отримав підозру. Його працівники отримували у громадян конфіденційну банківську інформацію та викрадали їхні кошти. Серед потерпілих – понад 140 мешканців Житомирщини.

Зловмисник створював ТОВ, які реєстрував на спільників, щоб замаскувати свою діяльність. Їхні дані використовувалися для відкриття фіктивних юридичних осіб та створення особистих кабінетів, через які проходили незаконні грошові перекази.

Працівників навчали методів психологічного впливу. Аферисти дзвонили людям та випитували в них дані банківських рахунків. Коли вони отримували інформацію від людей, то переказували їхні гроші на інші рахунки. Гроші оперативно знімали в банкоматах.

"За попередніми даними слідства, з липня 2022 по жовтень 2023 року від шахрайських дій постраждали понад 140 громадян, а загальна сума протиправно здобутих коштів перевищила 4,5 мільйона гривень", - повідомили в поліції.

Слідчі повідомили організатору про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині пенсіонер став жертвою аферистів. Чоловіку подзвонив невідомий і представився працівником банку. Пенсіонер довірився аферисту, назвав йому дані, а згодом — з його картки вкрали понад 100 тисяч гривень.