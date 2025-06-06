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06 червня 2025, 22:30

Запропонували роботу і вкрали гроші: на Полтавщині жінка стала жертвою аферистів

06 червня 2025, 22:30
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині аферисти вкрали в жінки понад 250 тисяч гривень. Хоча починалось все з того, що вона знайшла оголошення про роботу

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Жительку Миргородського району аферисти обманули під приводом "роботи онлайн". Жінка знайшла в інтернеті оголошення про заробіток в одному з Telegram-каналів. За дорученням "роботодавця" повинна була виконувати завдання щодо бронювання різноманітних поїздок на відпочинок.

Спочатку жінка навіть отримувала деякі кошти. Проте згодом їй запропонували додатковий прибуток за умови особистих внесків. Жінка вклала в це свої 250 тисяч гривень, після чого аферисти перестали виходити з нею на зв'язок.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині жінка стала жертвою подібної афери. Їй запропонували роботу в інтернеті та переконали зробити "страховий внесок". У результаті вона втратила 40 тисяч гривень.

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