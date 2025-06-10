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На Волыни перед судом предстанет женщина, которая не платила за товары. Она присылала продавцам фейковые квитанции

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

На Волыни в суд направили обвинительный акт в отношении 27-летней ковельской жительницы. Ее обвиняют в ряде мошенничеств.

По данным следствия, в феврале и марте 2025 г. она была под домашним арестом. В то время женщина из родных аккаунтов в соцсетях заказала у разных продавцов из Ковеля и Луцка 10 телефонов марки iPhone и ноутбука марки MacBook Air. При этом она отправила продавцам изображение квитанции об оплате. Эти квитанции были фейковыми, но женщина получила доставку товаров.

Продавцы потеряли более 580 тысяч гривен. Подобную схему женщина "провернула" при заказе мяса. Поставщик на этом потерял 200 тысяч гривен.

Однажды женщина обещала продать бытовой прибор. Она получила 10 тысяч гривен подписки, но больше не выходила на связь с заказчицей.

На рассмотрении в суде есть еще два обвинительных акта о совершенных им мошенничествах. В частности, на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили аферистов, обманывавших родственников пропавших без вести военных. Злоумышленники убеждали людей, которые могут помочь в возвращении, и требовали деньги. В общей сложности мошенники выманили у людей почти 3 миллиона гривен.