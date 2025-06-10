12:42  10 июня
Упал с высоты: в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина
12:19  10 июня
В Воздушных силах показали работу мобильных огневых групп в Одесской области
09:59  10 июня
На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
UA | RU
UA | RU
10 июня 2025, 13:55

Заказывала товаров на сотни тысяч гривен, и не платила: на Волыни будут судить женщину за серию афер

10 июня 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни перед судом предстанет женщина, которая не платила за товары. Она присылала продавцам фейковые квитанции

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

На Волыни в суд направили обвинительный акт в отношении 27-летней ковельской жительницы. Ее обвиняют в ряде мошенничеств.

По данным следствия, в феврале и марте 2025 г. она была под домашним арестом. В то время женщина из родных аккаунтов в соцсетях заказала у разных продавцов из Ковеля и Луцка 10 телефонов марки iPhone и ноутбука марки MacBook Air. При этом она отправила продавцам изображение квитанции об оплате. Эти квитанции были фейковыми, но женщина получила доставку товаров.

Продавцы потеряли более 580 тысяч гривен. Подобную схему женщина "провернула" при заказе мяса. Поставщик на этом потерял 200 тысяч гривен.

Однажды женщина обещала продать бытовой прибор. Она получила 10 тысяч гривен подписки, но больше не выходила на связь с заказчицей.

На рассмотрении в суде есть еще два обвинительных акта о совершенных им мошенничествах. В частности, на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили аферистов, обманывавших родственников пропавших без вести военных. Злоумышленники убеждали людей, которые могут помочь в возвращении, и требовали деньги. В общей сложности мошенники выманили у людей почти 3 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист
Предложили работу и украли деньги: в Полтавской области женщина стала жертвой аферистов
06 июня 2025, 22:30
Разоблачили афериста из "ДНР", который воровал деньги у жителей Житомирщины: злоумышленник "заработал" 4,5 миллиона
06 июня 2025, 02:25
"Позвонили из банка": пенсионер из Житомирской области перечислил аферистам более 40 тысяч
30 мая 2025, 16:52
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Днепропетровской области фермеры незаконно засеяли танковый полигон
10 июня 2025, 15:12
На Николаевщине пьяный водитель устроил ДТП: погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок
10 июня 2025, 15:10
Смертельное ДТП на Ровенщине: медики неделю боролись за жизнь мужчины
10 июня 2025, 14:58
Пограничники напомнили о правилах поездки за границу с детьми
10 июня 2025, 14:40
К ликвидации последствий атаки в Киеве была привлечена авиация Главного управления разведки
10 июня 2025, 14:39
Сезон клещей: на Львовщине зафиксировали 15 случаев укусов за выходные
10 июня 2025, 14:36
Еще одна категория мужчин получила бронь от мобилизации
10 июня 2025, 14:22
На Буковине задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника
10 июня 2025, 14:11
Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщины
10 июня 2025, 14:07
В Тернополе открыли еще один рекрутинговый центр
10 июня 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »