Фото: прокуратура

На Волині викрили чоловіків, які організували схему переправлення через державний кордон. Тепер вони постануть перед судом

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині оголосили про підозру двом жителям Рівненщини. За даними правоохоронців, вони розробили схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За їхнім задумом, військовозобов'язані могли б пройти поза встановленими пунктами пропуску та потрапити на територію Білорусі.

З кожного "клієнта" вони брали по 5 тисяч доларів США. Затримали зловмисників у травні, коли вони намагались переправити через кордон чоловіка. Нараз їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон. При цьому половину суми він запропонував військовому прикордонної служби, сподіваючись на співпрацю.