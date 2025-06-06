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06 червня 2025, 15:55

На Одещині військовий влаштував "незаконну мандрівку" ухилянту

06 червня 2025, 15:55
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Фото: прокуратура
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На Одещині викрили військового, який організував схему перетину кордону. За свої послуги він просив 2 тисячі доларів

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає RegioNews.

Повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин за незаконне переправлення осіб через державний кордон. У травні 2025 року він підшукав військовозобов'язаного, і запропонував йому організувати незаконний перетин кордону до Молдови. "Послуга" коштувала 2 тисячі доларів США.

Військовий і його "клієнт" домовились про "аванс" в 300 доларів (решту суми потрібно було платити вже перед виїздом). Вони зустрілись в Одеському районі, згодом вирушили електропотягом у напрямку Роздільнянського району, де і відбувся остаточний розрахунок. Згодом на таксі вони дісталися одного з сіл району та пішки попрямували до державного кордону. Проте там їх затримали.

Організатора схеми затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 300 000 гривень.

Нагадаємо, на Волині викрили водіїв, які перевозили через кордон чоловіків призовного віку. Вони ховали "клієнтів" в автівках. За таку "подорож" платили по 15 тисяч доларів.

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