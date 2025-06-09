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09 июня 2025, 15:25

На Волыни судили женщину, продававшую уклонистам "отцовство за границей"

09 июня 2025, 15:25
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На Волыни судили женщину, которая подделывала документы для уклонистов. С этими подлогами мужчины могли уехать за границу

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

29-летняя жительница Луцка признана виновной в подделке официальных документов и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам. Ее приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, женщина со своим сообщником (против которого уже есть отдельные производства) подделывали свидетельства о рождении детей, якобы родившихся на территории Европейского союза. Таким образом, военнообязанные могли выезжать за границу якобы как родители трех несовершеннолетних детей.

Свои "услуги" злоумышленники оценили в 3000 долларов США. Известно, что воспользовались этим 142 "клиента".

Напомним, ранее во Львовской области местные мужчины устроили бизнес на фейковых документах. Военнообязанным они продавали подделки, с которыми они могли бы уехать за границу.

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