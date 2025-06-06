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На Львівщині зловмисники готували фейкові документи для чоловіка. З цими підробками він міг би виїхати за кордон

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Львові правоохоронці викрили організаторів незаконної схеми перетину кордону. Зловмисники за 20 тисяч доларів погодились виготовити для "клієнта" фальшиві документи. Завдяки підробці чоловік міг би виїхати за кордон, бо мав би відстрочку від мобілізації нібито за станом здоров'я.

Зловмисниками виявились 54-річний житель Львова та 80-річний житель області. Їм повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині отримав підозру військовий, який організував схему незаконного перетину кордону. Він запропонував чоловіку "допомогу" у виїзді до Молдови, і попросив за це 2 тисячі доларів.