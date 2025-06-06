Ворог атакував захід України: ППО збила 17 ракет і 30 дронів

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У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбінований ракетно-авіаційний удар по західному регіону України

Про це повідомило Повітряне командування "Захід", передає RegioNews.

Зазначається, що ворог застосував крилаті ракети Х-101 та ударні БпЛА типу "Shahed".

Було знищено 17 крилатих ракет та 30 дронів-камікадзе у межах зони відповідальності командування.

Командувач повітряного командування "Захід" подякував захисникам неба за професіоналізм і бойову злагодженість.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.