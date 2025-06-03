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03 червня 2025, 10:22

На Волині затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном

03 червня 2025, 10:22
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фото: ДПСУ
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У Волинській області прикордонники припинили спробу незаконного переміщення сигарет через кордон за допомогою безпілотника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Поблизу одного із сіл Турійської селищної громади прикордонники виявили трьох осіб, які мали намір за допомогою безпілотного літального апарата незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби.

За місцем проживання затриманих було проведено обшуки. У них було вилучено: безпілотний літальний апарат типу "літак", катапульту та гуму для запуску БпЛА, ноутбук для керування дроном, комплектуючі й акумулятори до безпілотника, а також сигарети марки "LIFA" без акцизних марок, які зловмисники планували переправити через українсько-польський кордон.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон.

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