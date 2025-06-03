На Волыни задержали контрабандистов, пытавшихся переместить партию сигарет дроном

фото: ГПСУ

В Волынской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения сигарет через границу с помощью беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Вблизи одного из сел Турийской поселковой общины пограничники обнаружили трех человек, намеревавшихся с помощью беспилотного летательного аппарата незаконно переместить в Польшу табачные изделия.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. У них изъяты: беспилотный летательный аппарат типа "самолет", катапульта и резина для запуска БпЛА, ноутбук для управления дроном, комплектующие и аккумуляторы к беспилотнику, а также сигареты марки "LIFA" без акцизных марок, которые злоумышленники планировали переправить через украинско-польск.

Напомним, на Волыни пограничники задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу.