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03 июня 2025, 10:22

На Волыни задержали контрабандистов, пытавшихся переместить партию сигарет дроном

03 июня 2025, 10:22
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фото: ГПСУ
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В Волынской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения сигарет через границу с помощью беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Вблизи одного из сел Турийской поселковой общины пограничники обнаружили трех человек, намеревавшихся с помощью беспилотного летательного аппарата незаконно переместить в Польшу табачные изделия.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. У них изъяты: беспилотный летательный аппарат типа "самолет", катапульта и резина для запуска БпЛА, ноутбук для управления дроном, комплектующие и аккумуляторы к беспилотнику, а также сигареты марки "LIFA" без акцизных марок, которые злоумышленники планировали переправить через украинско-польск.

Напомним, на Волыни пограничники задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу.

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