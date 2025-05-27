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27 травня 2025, 12:36

На Волині судитимуть посадовців лісгоспу, які планували незаконно вирубати понад 300 дерев

27 травня 2025, 12:36
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно трьох посадовців одного з лісових господарств Волині, які намагалися організувати масштабну незаконну вирубку лісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, помічник лісничого та двоє інженерів подали до уповноваженого органу підроблені документи на видачу лісорубних квитків. У них вказали 325 сосен нібито хворими або пошкодженими, хоча насправді це були здорові дерева.

За попередніми оцінками, шкода довкіллю від знищення цієї деревини могла скласти понад 6,5 млн грн.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині чоловіка оштрафували на майже 25 тис. грн за продаж черемші.

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