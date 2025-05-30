15:59  30 травня
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
08:20  30 травня
"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон
16:31  30 травня
На Донеччині військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 15:21

На Волині прикордонники затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон

30 травня 2025, 15:21
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Волинській області викрито чергову схему незаконного переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону припинили діяльність каналу переправлення громадян через державний кордон України. Його організував 36-річний житель Камінь-Каширського району", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник за грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США обіцяв допомогти особам призовного віку незаконно перетнути кордон.

До протиправної діяльності чоловік сподівався залучити військовослужбовця ДПСУ, звернувшись до нього з пропозицією за неправомірну вигоду 3 000 доларів посприяти у незаконному перетині кордону третій особі.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його "клієнта".

Обом фігурантам повідомлено про підозру за фактами організації незаконного перетину державного кордону та надання неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Волині чоловіка засудили до трьох років за ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь ДПСУ втеча за кордон схема
На Волині 35-річний чоловік організував у будинку наркопритон
29 травня 2025, 11:22
На Волині жінку вкусила змія: постраждалу госпіталізували
28 травня 2025, 15:43
На Волині прикордонники вдосконалювали навички виявлення фальшивих документів
26 травня 2025, 17:52
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
На Донеччині військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань
30 травня 2025, 16:31
Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує ув'язнення
30 травня 2025, 16:05
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
30 травня 2025, 15:59
На Хмельниччині судитимуть працівника митниці, який організував вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон
30 травня 2025, 15:50
На Закарпатті жінка намагалася перевезти до Словаччини 310 пачок сигарет, заховавши їх у трансмісії авто
30 травня 2025, 15:31
6000 доларів за непридатність до військової служби: жителя Тернополя судитимуть за організацію незаконної схеми
30 травня 2025, 15:11
Влаштував онлайн-бізнес на зброї: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який заробляв на пістолетах
30 травня 2025, 14:45
Сів п'яним за кермо і потрапив в аварію: на Волині отримав вирок водій за смертельне ДТП
30 травня 2025, 14:10
"Не мав з ким спілкуватися": у Харкові отримав термін рецидивіст, який переписувався з російською розвідкою
30 травня 2025, 13:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »