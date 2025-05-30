На Волині прикордонники затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон

фото: ДПСУ

У Волинській області викрито чергову схему незаконного переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону припинили діяльність каналу переправлення громадян через державний кордон України. Його організував 36-річний житель Камінь-Каширського району", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник за грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США обіцяв допомогти особам призовного віку незаконно перетнути кордон.

До протиправної діяльності чоловік сподівався залучити військовослужбовця ДПСУ, звернувшись до нього з пропозицією за неправомірну вигоду 3 000 доларів посприяти у незаконному перетині кордону третій особі.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його "клієнта".

Обом фігурантам повідомлено про підозру за фактами організації незаконного перетину державного кордону та надання неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Волині чоловіка засудили до трьох років за ухилення від мобілізації.