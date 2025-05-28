12:49  28 травня
Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"
13:42  28 травня
На Полтавщині шкільний автобус з’їхав у кювет: постраждали діти
07:10  28 травня
На Чернігівщині потонули дві людини
UA | RU
UA | RU
28 травня 2025, 15:43

На Волині жінку вкусила змія: постраждалу госпіталізували

28 травня 2025, 15:43
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині змія вкусила 31-річну жінку. Інцидент стався 27 травня вдень на присадибній ділянці

Про це Суспільному повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Постраждалу госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.

За словами медиків, змія вкусила жінку в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Вона перебуває у стабільному стані та отримала всю необхідну медичну допомогу.

"Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки їй не кололи, оскільки у нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії цього сезону. Попередній стався минулого тижня", — зазначив директор медичного закладу Андрій Гук.

За даними Центру громадського здоров'я, у квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.

Серед постраждалих — двоє дітей віком до 17 років. Укуси зареєстровані в Житомирській і Львівській областях (по два випадки) та в Закарпатській (один випадок).

Що робити, якщо вкусила змія

На місці пошкодження з'являється болючий набряк із численними дрібними крововиливами. Зміїна отрута швидко впливає на життєво важливі системи організму, що призводить до загальної слабкості, зниження артеріального тиску, головного болю, запаморочення, задишки, набряку тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Потерпілого від укусу змії треба якнайшвидше доставити до найближчої лікарні чи медпункту або викликати швидку.

Якщо немає можливості швидко звернутися до лікаря — надайте першу домедичну допомогу.

Нагадаємо, на Рівненщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область змії укуси жінка лікарня
У Черкасах чоловік напав на жінку з ножем: зловмисника взяли під варту
28 травня 2025, 12:57
У Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку
27 травня 2025, 13:33
На Харківщині поліцейські розшукали жінку, яка пішла з дому та не повернулася
26 травня 2025, 15:05
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Тернопільській області завершили посівну кампанію
28 травня 2025, 17:04
У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного
28 травня 2025, 16:52
На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл
28 травня 2025, 16:35
Через російський обстріл Херсонщини постраждав місцевий житель
28 травня 2025, 16:19
Інвалідність за хабар: на Вінниччині затримали трьох лікарів
28 травня 2025, 16:18
У 48 років помер народний депутат зі "Слуги народу"
28 травня 2025, 15:56
У Росії створили фейкові організації для підміни Міжнародного Червоного Хреста, – ГУР
28 травня 2025, 15:48
Російський дрон вдарив по заправці у Донецькій області
28 травня 2025, 15:47
У "Дії" відновили послуги для водіїв
28 травня 2025, 15:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »