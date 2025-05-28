На Волині жінку вкусила змія: постраждалу госпіталізували

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині змія вкусила 31-річну жінку. Інцидент стався 27 травня вдень на присадибній ділянці

Про це Суспільному повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Постраждалу госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.

За словами медиків, змія вкусила жінку в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Вона перебуває у стабільному стані та отримала всю необхідну медичну допомогу.

"Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки їй не кололи, оскільки у нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії цього сезону. Попередній стався минулого тижня", — зазначив директор медичного закладу Андрій Гук.

За даними Центру громадського здоров'я, у квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.

Серед постраждалих — двоє дітей віком до 17 років. Укуси зареєстровані в Житомирській і Львівській областях (по два випадки) та в Закарпатській (один випадок).

Що робити, якщо вкусила змія

На місці пошкодження з'являється болючий набряк із численними дрібними крововиливами. Зміїна отрута швидко впливає на життєво важливі системи організму, що призводить до загальної слабкості, зниження артеріального тиску, головного болю, запаморочення, задишки, набряку тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Потерпілого від укусу змії треба якнайшвидше доставити до найближчої лікарні чи медпункту або викликати швидку.

Якщо немає можливості швидко звернутися до лікаря — надайте першу домедичну допомогу.

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