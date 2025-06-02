В Луцке в ДТП погибли супруги: травмированы двое детей

фото: Национальная полиция

Сегодня утром, 2 июня, в Луцке на улице Львовской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 34-летний водитель автомобиля Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил грузовик Scania, что привело к столкновению.

В результате аварии водитель и его 40-летняя пассажирка погибли на месте.

Также пострадали двое детей, находившихся в автомобиле Opel: 6-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован, а 12-летней девочке медики оказали помощь на месте и отпустили домой.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Напомним, полицейские также устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок.