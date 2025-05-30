На Волыни пограничники задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу

фото: ГПСУ

В Волынской области разоблачена очередная схема незаконной переправки лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду прекратили деятельность канала переправки граждан через государственную границу Украины. Его организовал 36-летний житель Камень-Каширского района", – говорится в сообщении.

Злоумышленник за денежное вознаграждение в размере 6000 долларов США обещал помочь лицам призывного возраста незаконно пересечь границу.

К противоправной деятельности мужчина надеялся привлечь военнослужащего ГНСУ, обратившись к нему с предложением за неправомерную выгоду 3 000 долларов помочь в незаконном пересечении границы третьему лицу.

Правоохранители задержали организатора схемы и его клиента.

Обеим фигурантам доложено о подозрении по фактам организации незаконного пересечения государственной границы и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 3 ст. 332 и 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Волыни мужчину приговорили к трем годам за уклонение от мобилизации.