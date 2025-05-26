На Волині прикордонники вдосконалювали навички виявлення фальшивих документів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, заняття охоплювали як теоретичну, так і практичну частину. Прикордонники працювали із зразками документів різних типів, зокрема із закордонними паспортами, ID-картками, водійськими посвідченнями, візами тощо. Учасники аналізували візуальні та тактильні елементи захисту, вивчали мікротексти, голограми, водяні знаки, спеціальні шрифти й інші ознаки автентичності документів.

Особливу увагу приділили практичній роботі з використанням сучасних технічних засобів — ламп ультрафіолетового та інфрачервоного спектрів, мікроскопів. Ці прилади дозволяють ефективно виявляти ознаки підробки, які неозброєним оком можуть бути непомітні.

"Завдяки таким навчанням прикордонники зміцнюють свої експертні навички, що сприяє ефективному захисту державного кордону та недопущенню його незаконного перетину за підробленими документами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових.