На Волині чоловіка засудили до трьох років за ухилення від мобілізації

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Рожищенський районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову під час мобілізації

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що військово-лікарська комісія 3 листопада 2023 року визнала чоловіка придатним до служби. 6 листопада він отримав повістку, але не з'явився до пункту збору.

Дії чоловіка кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

На суді він свою вину не визнав. І пояснив, що з дитинства має проблеми із зором. Проте суд врахував, що стан здоров'я не є підставою для звільнення від призову.

Суд призначив чоловіку покарання – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Черкасах засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Відомо, що його визнали придатним, видали повістку, але він так і не з'явився до ТЦК.