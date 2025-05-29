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29 травня 2025, 13:46

Побив до смерті та пограбував: на Волині чоловіка засудили до 9 років тюрми

29 травня 2025, 13:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За смертельне побиття чоловіка у Луцьку волинянин отримав 9 років позбавлення волі

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що трагічний інцидент стався увечері 2 серпня 2024 року поблизу Теремнівських ставків у Луцьку.

Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив дерев'яною палицею по голові 43-річного лучанина, відібрав у нього мобільний телефон, навушники та окуляри. Від отриманих травм потерпілий помер.

Луцький міськрайонний суд визнав зловмисника, який вже мав проблеми із законом, винним у вчиненні зазначених злочинів та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, суд ухвалив стягнути з чоловіка один мільйон гривень моральної шкоди на користь матері загиблого.

Нагадаємо, у Черкасах чоловіка підозрюють у замаху на вбивство місцевої жительки. Нападник завдав жінці кілька ножових поранень у шию. Вона перебуває у лікарні.

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