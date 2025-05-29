Избил до смерти и ограбил: на Волыни мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы
За смертельное избиение мужчины в Луцке волынянин получил 9 лет лишения свободы
Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Трагический инцидент произошел вечером 2 августа 2024 года вблизи Теремновских прудов в Луцке.
Во время конфликта мужчина несколько раз ударил деревянной палкой по голове 43-летнего лучанина, отобрал у него мобильный телефон, наушники и очки. От полученных травм потерпевший скончался.
Луцкий горрайонный суд признал злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, суд принял взыскать с мужчины один миллион гривен морального ущерба в пользу матери погибшего.
Напомним, в Черкассах мужчину подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Нападающий нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Она находится в больнице.