14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
29 мая 2025, 13:46

Избил до смерти и ограбил: на Волыни мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы

29 мая 2025, 13:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За смертельное избиение мужчины в Луцке волынянин получил 9 лет лишения свободы

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Трагический инцидент произошел вечером 2 августа 2024 года вблизи Теремновских прудов в Луцке.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил деревянной палкой по голове 43-летнего лучанина, отобрал у него мобильный телефон, наушники и очки. От полученных травм потерпевший скончался.

Луцкий горрайонный суд признал злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд принял взыскать с мужчины один миллион гривен морального ущерба в пользу матери погибшего.

Напомним, в Черкассах мужчину подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Нападающий нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Она находится в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк суд Избиение воровство тюрьма убийство
В Тернопольской области женщине грозит пожизненное за смерть четырехлетнего сына
29 мая 2025, 00:40
Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила нападающих
28 мая 2025, 21:35
В Киеве подросток палкой забил до смерти бездомного
28 мая 2025, 16:52
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Николаевской области руководство воинской части незаконно насчитало подчиненным почти 8 млн грн "боевых" выплат
29 мая 2025, 15:21
В Одесской области злоумышленники незаконно изготовили сигарет почти на 6 млн грн
29 мая 2025, 15:11
Воины ГУР показали, как уничтожают россиян в Харьковской области
29 мая 2025, 15:10
Полиция завершила следствие по масштабному ДТП в Тернопольской области: водитель предстанет перед судом
29 мая 2025, 14:59
Выезд из страны под прикрытием религии: в Черкасской области задержали организатора схемы переправки мужчин
29 мая 2025, 14:55
В Киеве на иностранца упал балкон: мужчина получил травмы
29 мая 2025, 14:48
ГБР завершило расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих
29 мая 2025, 14:35
"Практически все ограниченно пригодные стали пригодными": Вениславский о повторных ВЛК
29 мая 2025, 14:32
На Полтавщине Jeep наехал на пешехода
29 мая 2025, 14:30
На Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину
29 мая 2025, 14:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »