У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного

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Столичні правоохоронці повідомили про підозру 16-річному підлітку, який під час конфлікту з безпритульним забив його палицею до смерті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету, а згодом вони почали разом вживати алкоголь.

"У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт, внаслідок чого він завдав чоловіку дерев’яною палицею понад 40 ударів по голові та тілу", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до медзакладу із численними травмами, де він помер через 2 дні не приходячи до свідомості.

Підлітку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік до смерті побив жінку.