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28 мая 2025, 18:49

На Волыни водитель врезался в 18-летнего мотоциклиста

28 мая 2025, 18:49
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Фото: Нацполиция
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В Волынской области правоохранители расследуют обстоятельства ДТП. Известно, что ВАЗ столкнулся с мотоциклом

Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.

27 мая в Ковеле произошла авария на улице Василия Стуса. 62-летний водитель ВАЗ 2105 не предпочел в движении мотоцикл, за рулем которого находился 18-летний местный житель. Из-за этого автомобиль и мотоцикл столкнулись.

В результате ДТП 18-летний водитель был госпитализирован. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Киевской области 18-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой из-за того, что не соблюдал безопасное расстояние. В результате ДТП парня госпитализировали.

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