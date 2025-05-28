На Волыни водитель врезался в 18-летнего мотоциклиста
В Волынской области правоохранители расследуют обстоятельства ДТП. Известно, что ВАЗ столкнулся с мотоциклом
Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.
27 мая в Ковеле произошла авария на улице Василия Стуса. 62-летний водитель ВАЗ 2105 не предпочел в движении мотоцикл, за рулем которого находился 18-летний местный житель. Из-за этого автомобиль и мотоцикл столкнулись.
В результате ДТП 18-летний водитель был госпитализирован. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Киевской области 18-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой из-за того, что не соблюдал безопасное расстояние. В результате ДТП парня госпитализировали.
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