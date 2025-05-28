У Тернополі водій Renault збив на пішохідному переході 50-річного чоловіка
Поліцейські Тернопільської області фіксують збільшення аварій, спричинених порушеннями Правил дорожнього руху. Одні з найпоширеніших — неправильний виїзд із другорядної дороги на головну та неуважність на переходах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Чергову автопригоду зареєстрували працівники поліції на вулиці Збаразькій.
У вівторок, 27 травня, близько 17 год. водій автомобіля Renault Laguna збив пішохода. Потерпілий у момент ДТП перебував на нерегульованому пішохідному переході.
50-річному потерпілому надали допомогу без госпіталізації.
Нагадаємо, поліцейські розшукують очевидців смертельної ДТП в Тернополі.
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