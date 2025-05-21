На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Волинської області, через службову недбалість якого військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1,2 млн грн бойових. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що у 2024 році троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча фактично перебували в тилу.

Командир частини особисто підписував відповідні накази та не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — службова недбалість в умовах воєнного стану, що спричинила тяжкі наслідки.

За скоєне командиру частини загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових.