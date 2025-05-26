На Волыни пограничники усовершенствовали навыки выявления фальшивых документов

фото: ГПСУ

Инспекторы пограничного контроля Волынского пограничного отряда в течение недели проходили специализированные учения по выявлению поддельных документов. Курсы проводили специалисты Главного экспертно-криминалистического центра Государственной пограничной службы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, занятия охватывали как теоретическую, так и практическую часть. Пограничники работали с образцами документов разных типов, в частности с загранпаспортами, ID-картами, водительскими удостоверениями, визами и т.д. Участники анализировали визуальные и тактильные элементы защиты, изучали микротексты, голограммы, водяные знаки, специальные шрифты и другие признаки подлинности документов.

Особое внимание было уделено практической работе с использованием современных технических средств — ламп ультрафиолетового и инфракрасного спектров, микроскопов. Эти приборы позволяют эффективно выявлять признаки подделки, которые невооруженным глазом могут быть незаметны.

"Благодаря таким обучением пограничники укрепляют свои экспертные навыки, что способствует эффективной защите государственной границы и недопущению ее незаконного пересечения по поддельным документам", - говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных.