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12 травня 2025, 18:32

Хотіли подарунок - стали жертвами шахрая: іноземець з Полтавщини обманув жінок на понад 600 тисяч

12 травня 2025, 18:32
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Правоохоронці викрили іноземця, який виманював з людей гроші. Це він робив у соцмережах, де обіцяв жінкам одруження і подарунки

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Полтавщині викрили 53-річного іноземця. Він у соцмережах знайомився з жінками та представлявся їм військовим. У спілкуванні з жінками він обіцяв їм дорогі подарунки та одруження і щасливе життя. Проте це завершувалось обманом.

В якийсь момент чоловік просив гроші, щоб нібито оплатити доставку або розмитнення посилки з цінними речами. Посилок не існувало, але жінки пересилали йому гроші, довірившись. В результаті він обманув щонайменше трьох українок на понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше жителька Прикарпаття стала жертвою подібної афери. Вона тривалий час спілкувалась з іноземцем у соцмережі. Згодом він нібито відправив їй подарунок. Після цього жінці зателефонував "кур'єр", який повідомив про потребу сплатити якийсь податок митниці. Жінка втратила понад 300 тисяч гривень.

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