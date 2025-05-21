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На Волыни судили супругов аферистов, которые обманули военного. Сделали они это, когда уже были в местах несвободы

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни судили супругов мошенников. Известно, что 47-летняя женщина и 39-летний мужчина обманули военнослужащего. Это произошло в период, когда оба находились в местах несвободы – в Луцком и Ровенском СИЗО соответственно.

Мужчина и женщина договорились и реализовали схему. Женщина в соцсетях познакомилась с потерпевшим. Тогда она стала злоупотреблять его доверием и просить средства якобы на решение разных проблем. Таким образом, супруги аферисты "заработали" 25 тысяч гривен. Им назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы каждому.

Напомним, ранее на Житомирщине аферист обворовал женщину более чем на 50 тысяч. Она искала работу в интернете, однако когда женщина внесла "взнос" вместо инвестиций получила убытки - с ее карты списали средства.