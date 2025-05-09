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09 травня 2025, 23:00

Розігрував тепловізори та айфони: на Волині судитимуть афериста, який крав гроші людей через Instagram

09 травня 2025, 23:00
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На Волині судитимуть афериста, який виманював гроші в людей за допомогою фальшивих розіграшів. Серед потерпілих є військові

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували обвинувальний акт про вчинення 22-річним жителем міста Ківерці шахрайств. З'ясувалось, що у 2021 році він створив сторінку в Instagram та розміщував на ній оголошення про розіграші цінних призів. Насправді цих призів не існувало.

Лотами були бокси з товарами, iPhone, гроші, ювелірні вироби і навіть тепловізор. Для того, щоб отримати виграш, потерпілі перераховували "комісію" на вказану аферистом банківську карту. Відомо, що серед потерпілих були також військові ЗСУ.

З січня по вересень 2023 року аферист ошукав чотирьох людей на понад 200 тисяч гривень.

"Зауважимо, що згідно з вироком суду першої інстанції молодику за вчинені ним аналогічні злочини, якими довірливим громадянам завдано шкоди на 600 тисяч гривень, призначено покарання у виді трьох років обмеження волі. Це рішення сторона захисту оскаржує в апеляційному порядку", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили 18-річного афериста, який виманив у людей понад 50 тисяч гривень. Він опублікував оголошення в інтернеті про "державну фінансову допомогу". Проте коли люди переходили за посиланням і заповнювали анкети, він отримував дані їхніх банківських карток.

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