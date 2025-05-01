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01 травня 2025, 23:40

Чекала на подарунок від залицяльника з Англії: в Івано-Франківській області аферист обманув жінку на понад 300 тисяч

01 травня 2025, 23:40
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Жителька Івано-Франківської області стала жертвою афериста. Перед цим чоловік дуже довго з нею спілкувався і казав, що він воює в Сирії

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

42-річна жителька міста Коломиї стала жертвою афериста. Вона листувалась з чоловіком з минулого року. За її словами, це був іноземець з Англії. Чоловік справив на неї хороше враження. Він розповів їй, що він "військовий Джонсон", який воює в Сирії, а невдовзі має приїхати до України. Перед цим він надіслав їй нібито посилку з коштовностями.

Потім жінці подзвонив "кур'єр" та сказав, що посилка знаходиться на митниці, а для її отримання треба заплатити штраф. Вона перерахувала на вказані кур'єром рахунки майже 360 тисяч гривень. Однак виявилось, що посилки не існує, а "англієць" перестав виходити на зв'язок.

"Щоб не стати наступною жертвою онлайн шахраїв, поліцейські Прикарпаття застерігають громадян не перераховувати гроші невідомим. Чимала передоплата, яку вимагають пройдисвіти за посилки, оформлення документів на виїзд за кордон, тощо, уже є тривожним сигналом, що вас намагаються ошукати. У жодному разі, не надсилайте кошти на невідомі рахунки", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Сумщині жінка стала жертвою аферистів. Їй подзвонили шахраї й представились співробітниками банку. Жінка довірилась їм і назвала код з смс, а в результаті вони вкрали гроші з її картки.

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