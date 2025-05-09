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09 мая 2025, 23:00

Разыгрывал тепловизоры и айфоны: на Волыни будут судить афериста, воровавшего деньги людей через Instagram

09 мая 2025, 23:00
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Иллюстративное фото
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На Волыни будут судить афериста, который выманивал деньги у людей с помощью фальшивых розыгрышей. Среди пострадавших есть военные

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили обвинительный акт о совершении 22-летним жителем города Киверцы мошенничества. Выяснилось, что в 2021 году он создал страницу в Instagram и размещал на ней объявления о розыгрышах ценных призов. На самом деле, этих призов не существовало.

Лотами были боксы с товарами, iPhone, деньги, ювелирные изделия и даже тепловизор. Для того чтобы получить выигрыш, потерпевшие перечисляли "комиссию" на указанную аферистом банковскую карту. Известно, что среди потерпевших были также военные ВСУ.

С января по сентябрь 2023 года аферист обманул четырех человек более чем на 200 тысяч гривен.

"Заметим, что согласно приговору суда первой инстанции молодому человеку за совершенные им аналогичные преступления, которыми доверчивым гражданам причинен вред на 600 тысяч гривен, назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Это решение сторона защиты обжалует в апелляционном порядке", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили 18-летнего афериста, который выманил у людей более 50 тысяч гривен. Он опубликовал объявление в интернете о "государственной финансовой помощи". Однако когда люди переходили по ссылке и заполняли анкеты, он получал данные их банковских карт.

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