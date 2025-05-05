На Тернопільщині аферист за 40 000 грн обіцяв оформити документи для виїзду до США
Через фейкового посередника жителька Тернопільської області втратила майже 40 000 гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Із заявою про шахрайство до правоохоронців звернулася 18-річна дівчина. Зі слів потерпілої, вона переказала значну суму грошей на банківську картку невідомої особи, яка представилася посередником у справі оформлення документів для участі в міжнародній програмі підтримки громадян України "U4U". Потерпіла планувала оформити документи для виїзду до США в межах цієї програми.
Псевдопосередник обіцяв за відповідну оплату зможе надати допомогу в проходженні всіх необхідних процедур. Проте одразу після отримання грошей невідомий зник.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали зловмисника, який за 10 тисяч доларів обіцяв "списати з армії" військового.