На Тернопільщині аферист за 40 000 грн обіцяв оформити документи для виїзду до США

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Через фейкового посередника жителька Тернопільської області втратила майже 40 000 гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Із заявою про шахрайство до правоохоронців звернулася 18-річна дівчина. Зі слів потерпілої, вона переказала значну суму грошей на банківську картку невідомої особи, яка представилася посередником у справі оформлення документів для участі в міжнародній програмі підтримки громадян України "U4U". Потерпіла планувала оформити документи для виїзду до США в межах цієї програми.

Псевдопосередник обіцяв за відповідну оплату зможе надати допомогу в проходженні всіх необхідних процедур. Проте одразу після отримання грошей невідомий зник.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали зловмисника, який за 10 тисяч доларів обіцяв "списати з армії" військового.