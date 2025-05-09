На Прикарпатті жінка втратила 230 тис. грн через фальшиве посилання
У Калуському районі Івано-Франківської області 47-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрайства під час спроби продати взуття онлайн
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що жінка розмістила оголошення на популярній платформі, після чого з нею зв'язався нібито покупець. Він надіслав їй посилання для "підтвердження оплати", яке насправді виявилось шахрайським.
Перейшовши за ним, жінка втратила доступ до свого банківського рахунку — з нього зникло близько 230 тисяч гривень.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Як не стати жертвою шахраїв:
- ніколи не переходьте за посиланнями від незнайомців;
- не розголошуйте дані своїх банківських карток, пін-коди чи CVV-коди;
- уникайте передоплати, якщо продавець або покупець — не перевірений;
- купуйте товари тільки на офіційних або відомих сайтах;
- звертайте увагу на підозрілі URL-адреси — фальшиві сайти часто відрізняються лише одним символом.
Нагадаємо, на Волині будуть судити афериста, який виманював гроші в пенсіонерів. Він брехав їм про нібито операції їхніх родичів.
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