На Прикарпатті жінка втратила 230 тис. грн через фальшиве посилання

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У Калуському районі Івано-Франківської області 47-річна жінка стала жертвою інтернет-шахрайства під час спроби продати взуття онлайн

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка розмістила оголошення на популярній платформі, після чого з нею зв'язався нібито покупець. Він надіслав їй посилання для "підтвердження оплати", яке насправді виявилось шахрайським.

Перейшовши за ним, жінка втратила доступ до свого банківського рахунку — з нього зникло близько 230 тисяч гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як не стати жертвою шахраїв:

ніколи не переходьте за посиланнями від незнайомців;

не розголошуйте дані своїх банківських карток, пін-коди чи CVV-коди;

уникайте передоплати, якщо продавець або покупець — не перевірений;

купуйте товари тільки на офіційних або відомих сайтах;

звертайте увагу на підозрілі URL-адреси — фальшиві сайти часто відрізняються лише одним символом.

Нагадаємо, на Волині будуть судити афериста, який виманював гроші в пенсіонерів. Він брехав їм про нібито операції їхніх родичів.