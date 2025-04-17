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17 квітня 2025, 23:45

Обіцяв "державну допомогу": на Житомирщині 18-річний хлопець викрав гроші через соцмережі

17 квітня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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18-річний хлопець з Бердичіва розміщував в соцмережах фейкові повідомлення. Таким чином він виманював інформацію в людей про їхні банківські рахунки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 18-річного жителя Бердичіва, який виманив гроші в трьох громадян понад 50 тисяч гривень. Він опублікував оголошення в інтернеті про "державну фінансову допомогу". Жительки Одеси, Херсону та Полтави побачити це повідомлення, перейшли за посиланням, ввели конфіденційні дані своїх банківських карток. Після цього з їхніх карток списали гроші.

Виявилось, що 18-річний зловмисник створив фейковий інтернет-ресурс, візуально схожий на офіційний банківський сайт. Посилання він публікував у соцмережах. Таким чином він отримав доступ до рахунків потерпілих.

Зловмиснику оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області прикордонники викрили шахрая, який продавав авто для військових. Виявилось, що він продавав авто, які призначались для потреб ЗСУ. Чоловік організував незаконну схему трансферу без сплати обовʼязкових митних платежів.

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