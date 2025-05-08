На Волині відкрили сучасний прикордонний підрозділ зі спортмайданчиком і зонами відпочинку

фото: ДПСУ

У Ковельському районі презентували модернізований підрозділ Волинського прикордонного загону, який забезпечує охорону та оборону українсько-білоруської ділянки кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

В оновленому підрозділі облаштували сучасні умови для проживання та служби військовослужбовців. Зокрема, йдеться про нові житлові приміщення, обладнані побутові кімнати, бокс для автомобільної техніки, споруди господарчого призначення, спортивний майданчик та зони для відпочинку.

"Оновлення інфраструктури також включає впровадження новітніх засобів спостереження та комунікації, що дозволить ефективніше контролювати лінію кордону та оперативно реагувати на можливі загрози", – пояснили в ДПСУ.

Зазначається, що оновлення інфраструктури відбулося в рамках системної роботи прикордонного загону з посилення північного кордону, який залишається важливим стратегічним напрямком.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для оформлення легкових автомобілів.