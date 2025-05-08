На Волыни открыли пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха
В Ковельском районе презентовали модернизированное подразделение Волынского пограничного отряда, которое обеспечивает охрану и оборону украинско-белорусского участка границы
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В обновленном подразделении обустроили современные условия проживания и службы военнослужащих. В частности, речь идет о новых жилых помещениях, оборудованных бытовых комнатах, боксе для автомобильной техники, сооружениях хозяйственного назначения, спортивной площадке и зонах для отдыха.
"Обновление инфраструктуры также включает внедрение новейших средств наблюдения и коммуникации, что позволит более эффективно контролировать линию границы и оперативно реагировать на возможные угрозы", - пояснили в ГПСУ.
Отмечается, что обновление инфраструктуры произошло в рамках системной работы пограничного отряда по усилению северной границы, остающегося важным стратегическим направлением.
Напомним, в апреле на Закарпатье открыли новый пункт пропуска для оформления легковых автомобилей.