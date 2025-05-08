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08 мая 2025, 20:41

На Волыни открыли пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха

08 мая 2025, 20:41
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фото: ГПСУ
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В Ковельском районе презентовали модернизированное подразделение Волынского пограничного отряда, которое обеспечивает охрану и оборону украинско-белорусского участка границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В обновленном подразделении обустроили современные условия проживания и службы военнослужащих. В частности, речь идет о новых жилых помещениях, оборудованных бытовых комнатах, боксе для автомобильной техники, сооружениях хозяйственного назначения, спортивной площадке и зонах для отдыха.

"Обновление инфраструктуры также включает внедрение новейших средств наблюдения и коммуникации, что позволит более эффективно контролировать линию границы и оперативно реагировать на возможные угрозы", - пояснили в ГПСУ.

Отмечается, что обновление инфраструктуры произошло в рамках системной работы пограничного отряда по усилению северной границы, остающегося важным стратегическим направлением.

Напомним, в апреле на Закарпатье открыли новый пункт пропуска для оформления легковых автомобилей.

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